На видеохостинге YouTube ролик, на котором демонстрируется лезгинка, исполняемая молодыми людьми на дагестанской свадьбе, набрал 10 миллионов 300 тысяч просмотров.

Видео было размещено в Сети около шести лет назад. На опубликованных кадрах можно увидеть несколько танцоров в ярких нарядах, исполняющих национальный танец. Некоторые дагестанцы при этом мастерски выполняют даже самые сложные элементы лезгинки. Скорее всего, они являются профессиональными артистами или окончили хореографическую школу.

В СМИ отмечают, что это первый ролик, который связан с Махачкалой и смог набрать так много просмотров. Большинство комментаторов похвалили танцоров за их невероятное мастерство. Многие пользователи, оставившие комментарии, проживают в различных регионах России и других странах.