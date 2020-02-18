В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как самолеты ВКС России обманывают комплексы противовоздушной обороны.

Пилоты в шутку отметили, что самым простым методом обхода вражеской системы ПВО является выбор маршрута, на котором нет этих военных комплексов. Иначе следует воспользоваться особой тактикой. Для расчистки пути на уничтожение зенитных установок отправляют специальный самолет, к примеру, штурмовик Су-25. Способы ликвидации каждого комплекса рассчитываются на основе нескольких факторов: частот, с помощью которых происходит обмен данных, рельефа местности и особенностей РЛС.

После вылета Су-25 на задание он начинает медленно «подкрадываться» к системе ПВО, держась низкой высоты. Перед этим необходимо выполнить пилотажный маневр под названием горка, который позволяет захватить цель. Затем на бреющем полете осуществляется обход базы.