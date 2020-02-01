Василий Придатко-Долин, специалист по истории Антарктиды, отметил, что украинец Иван Завадовский был причастен к открытию этого ледяного материка.

Согласно словам историка, Завадовский являлся дворянином из Полтавы и занимал должность помощника капитана шлюпа «Восток», участвовавшего в кругосветной экспедиции, организованной русскими в начале XIX века и позволившей открыть Антарктиду. Ученый считает, что украинцем являлся и денщик дворянина, однако его фамилия не указана в списке экспедиции.

Позднее Андрей Федчук, глава отдела украинского Национального антарктического центра, заявил, что в 2049 году закончится срок действия моратория на добычу ресурсов на этом материке. Поэтому ведущие страны мира, скорее всего, распределят их в зависимости от научного вклада государств в исследование Антарктики. По этой причине Украина до сих пор поддерживает работоспособность станции «Академик Вернадский» на этих заснеженных землях.