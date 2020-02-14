В информагентстве Evo-rus.com сообщили о том, что на острове Сахалин десятилетний мальчик практически сутки просидел в заснеженном овраге, расположенном возле моря.

Данный инцидент произошел вчера, 13 февраля, в населенном пункте Бошняково, расположенном в Углегорском районе. После того как ребенок не пришел домой, его родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам, которые в итоге и нашли мальчика.

Оказалось, что ребенок в одиночку отправился к близлежащим снежным горкам, расположенным рядом с морским побережьем. Во время катания он оказался в глубоком овраге, из которого ему не удалось выбраться самостоятельно. В итоге он просидел в нем практически сутки, пока его не обнаружили полицейские и волонтеры.