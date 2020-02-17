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В издании РИА «Новости», сославшись на источник в экстренных службах Москвы, сообщил о поломке аэроэкспресса, который направлялся в международный аэропорт Внуково.

Собеседник информационного агентства отметил, что транспортное средство, следовавшее в воздушную гавань, вышло история, находясь на станции Лесной городок. В результате рейс был задержан почти на 60 минут. Пришлось также остановить движение еще трех аэроэкспрессов. На данный момент график их перемещения был подкорректирован.

Представители компании «Аэроэкспресс» также решили напомнить, что если поезд задерживается на 15 минут и дольше, то пассажиры могут потребовать компенсацию. Организация также готова компенсировать клиентам расходы, которые они понесли в случае опоздания на авиарейс.

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