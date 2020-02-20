В Краснодарском крае произошла дорожная авария с участием автобуса, в котором находились 27 школьников. К счастью, никто из детей не пострадал.

Сотрудники региональной прокуратуры сообщили о начале проверки по факту произошедшего ДТП. Отмечается, что оно случилось сегодня, 20 февраля, примерно в полвосьмого утра на нерегулируемом перекрестке. Водитель автобуса не стал пропускать легковой автомобиль «Ока», что привело к столкновению.

Ни пассажиры, ни водитель общественного транспорта не получили никаких телесных повреждений. Пострадали только пассажир и водитель легковушки – им оказали первую помощь приехавшие на место инцидента врачи.