В Санкт-Петербурге неизвестный украл из автомобиля сумку, в которой лежал один миллион рублей. Об этом сообщили сотрудники управления МВД по Ленобласти.

Отмечается, что кража была осуществлена в ночь на сегодня, 24 февраля, в окрестностях автозаправки, расположенной на Дунайском проспекте. К кроссоверу Kia Sorento подошел неизвестный мужчина, который вначале толкнул стоявшего неподалеку от авто водителя, а потом схватил сумку, лежавшую в салоне, и убежал с места преступления.

Согласно словам пострадавшего, в его сумке находилась крупная сумма денег, а также банковские карточки и важные документы. Полицейским все еще не удалось найти и поймать преступника. Решается вопрос об открытии уголовного дела.