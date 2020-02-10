Двое жителей населенного пункта Тальменка, расположенного в Алтайском крае, подозреваются в убийстве своей 24-летней знакомой.

В местных СМИ сообщают, что тело молодой девушки без признаков жизни было обнаружено под мостом для железнодорожных составов, пролегающим через реку Чумыш. Преступление было совершенно в ночь на минувший четверг, 6 февраля.

Согласно предварительной информации во время распития алкогольных напитков между потерпевшей и ее 20-летним знакомым возникла ссора, из-за чего парень затаил на нее сильную обиду. Позднее вместе с 18-летним приятелем он заманил девушку на мост, а потом сбросил ее на лед. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончалась на месте.