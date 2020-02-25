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В среду, 26 февраля, в Ленинградской области ожидается похолодание, а также местами несильные снегопады.

Как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность, ночью вероятны осадки в виде небольшого снега. Днём умеренный снег стоит ожидать в основном в южных районах региона.

Температура воздуха днём составит от минус 4 градусов до +1, ночью -2…-7 градусов Цельсия. Местами возможно похолодание до -10…-15 градусов.

Скорость ветра ночью составит 4-9 метра в секунду, ветер юго-восточный и восточный. Днём преимущественно восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт понижение.

На дорогах, как предупреждает МЧС, ожидается гололедица.

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