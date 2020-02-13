В издании «Известия», сославшемся на мнения экспертов и исследования ученых, сообщили, что мужчины более подвержены воздействию нового типа коронавируса.

Специалисты из Китая провели анализ половозрастного состава первых пациентов, которых убила новая инфекция. Оказалось, что 66 процентов умерших являлись мужчины. По мнению российских исследователей, это связано с тем, что мужчины чаще употребляют сигареты, поэтому в их легких вирус развивается заметно быстрее. Еще одна гипотеза предполагает наличие у мужчин генетической предрасположенности к более тяжелой форме заболевания.

Данил Коннов, российский медик, предположил, что в КНР мужчины активнее общаются между собой, а во время приветствия используют рукопожатие. На статистику мог также отразиться тот факт, что женщины реже приходили в больницу за медпомощью. В СМИ отмечают, что на данный момент времени коронавирусом заражены около 50 000 человек.