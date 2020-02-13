читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили о том, что российские пользователи, которые интересуются интернет-сервисами знакомств Badoo и Tinder, часто оказываются жертвами киберпреступников.

Согласно словам экспертов, по результатам прошлого года они смогли обнаружить свыше полутора тысячи вредоносных программ, которые использовали бренды вышеуказанных сервисов для обмана людей. К примеру, одно из таких приложений является банковским трояном, которое постоянно требует предоставления ему расширенных прав. После его получения оно само дает себе разрешение, необходимое для кражи средств с банковской карточки.

Еще одна программа после загрузки получает название Settings и во время запуска демонстрирует сообщение о якобы произошедшей ошибке, а потом пропадает из списка. Затем оно снова появляется и демонстрирует навязчивую рекламу. Довольно часто злоумышленники применяют данные приложения, чтобы собрать личные данные пользователей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
VfB Stuttgart (Amateur) – Hamburg (Amateur) | Bayern (Amateur) – Schalke (Amateur) | Atletico (Amateur) – Real (Amateur) | Barcelona (Amateur) – Valencia (Amateur) | Arsenal (Amateur) – Zenit (Amateur) | Krasnodar (Amateur) – Rostov (Amateur) | ADO Den Haag (Amateur) – Twente (Amateur) |
Вам может понравиться

Смартфоны названы переносчиками коронавируса

Китайские специалисты назвали мобильные гаджеты идеальными переносчиками нового типа коронавируса, эпидемия которого… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Опубликован список самых красивых игр для смартфонов

Эксперты решили разместить список наиболее красивых игровых проектов, вышедших в последнее время… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Огромный экзоскелет из Канады попал в Книгу рекордов Гиннеса

Мужчина из Ванкувера, Канада потратил более десяти лет на то, чтобы спроектировать… Яндекс НовостиПульс Мэйл
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи, 13 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск, 13 февраля – ясно, до -2 °C | Королев, 13 февраля – пасмурно, до 1 °C | Подольск, 13 февраля – пасмурно, до -2 °C | Армавир, 13 февраля – небольшая облачность, до 4 °C |