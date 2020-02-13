Представители «Лаборатории Касперского» сообщили о том, что российские пользователи, которые интересуются интернет-сервисами знакомств Badoo и Tinder, часто оказываются жертвами киберпреступников.

Согласно словам экспертов, по результатам прошлого года они смогли обнаружить свыше полутора тысячи вредоносных программ, которые использовали бренды вышеуказанных сервисов для обмана людей. К примеру, одно из таких приложений является банковским трояном, которое постоянно требует предоставления ему расширенных прав. После его получения оно само дает себе разрешение, необходимое для кражи средств с банковской карточки.

Еще одна программа после загрузки получает название Settings и во время запуска демонстрирует сообщение о якобы произошедшей ошибке, а потом пропадает из списка. Затем оно снова появляется и демонстрирует навязчивую рекламу. Довольно часто злоумышленники применяют данные приложения, чтобы собрать личные данные пользователей.