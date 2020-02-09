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Мария Лиман, ростовская модель Playboy, рассказала о том, что набрала лишние килограммы после переезда в Лондон из РФ. По ее словам, ее талия увеличилась на 10 сантиметров.

Знаменитость отметила, что начала потихоньку замечать изменения в своей фигуре, но несколько месяцев считала, что причиной этому являлись отеки, возникшие после длительных перелетов. Однако вскоре у нее начали увеличиваться щеки и живот. Лишь после посещения портного она осознала, что ей необходимо срочно заняться своим телом.

Модель отметила, что она теперь может носить юбку, которая раньше была ей слишком большой. В результате Лиман решила начать худеть. Однако подписчики звезды в соцсети «Инстаграм» поспешили успокоить ростовскую красавицу, отметив, что она выглядит потрясающе, поэтому ей не нужно сбрасывать лишний вес.

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