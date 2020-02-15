Сотрудники полиции вскрыли недавно одну из квартир в городе Воронеж, в которой обнаружили высохшие останки ее владелицы.

Данный инцидент произошел в многоквартирном доме, расположенном по улице Беговой. В местных СМИ сообщают, что соседи в последний раз видели пожилую женщину осенью 2018 года. С того момента она перестала отзываться на звонки и стук в дверь. Работники правоохранительных органов отказывались что-либо предпринимать по этому поводу.

Жильцы дома обратились в приемную губернатора, но это не помогло. Тогда они отправили обращение в приемную российского президента. Лишь после этого полицейские вскрыли дверь, и нашли в квартире тело пенсионерки. Было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти женщины.