Мария Герлиц, немецкая медсестра, прошедшая практику в медицинском учреждении Нижнего Новгорода, рассказала об основных отличиях между российскими и немецкими врачами.

Согласно ее словам, в Германии доктора ведут себя более вежливо со своими пациентами, однако в плане диагностики уступают российским коллегам в ряде моментов. К примеру, врачи из РФ лучше обучены в работе со стетоскопом и прощупывании пальцами, так как у многих больных зачастую отсутствуют деньги на проведение дорогостоящих обследований.

Медсестра добавила, что в немецких больницах медработники в основном ставят диагнозы на основе результатов компьютерной диагностики и лабораторных исследований. В России все еще используют традиционные способы обследования, а также не рассказывают пациентам о способах лечения их заболеваний.