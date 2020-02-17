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Исследователи из Соединенных Штатов смогли спроектировать особого робота, способного брать кровь из вены пациента максимально быстро и безболезненно.

Уникальная машина была создана специалистами Ратгерского университета. Они осуществили демонстрацию своего медробота после выполнения целого ряда клинических испытаний. Проведенные тесты показали, что он успешно осуществляет забор крови в ситуациях, когда вену сложно прощупать, в 87 процентах случаях. В более благоприятных условиях вероятность успеха составляет 97 процентов.

По словам ученых, они решили создать данного робота в связи с тем, что медсестры нередко совершают ошибки при заборе крови из вены, так как им приходится ежедневно обслуживать большое число пациентов. К тому же у некоторых людей прощупать вены крайне сложно. В будущем эту работу могут переложить на автоматизированных машин.

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