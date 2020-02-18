39-летняя телеведущая Маша Малиновская, долгое время считающаяся одним из главных секс-символов России, опубликовала в Instagram новое фото, сделанной в рамках пикантной фотосессии.

Фото выполнено в чёрно-белых тонах. В кадре Малиновская предстала в ретро мини-шортах с высокой талией, кожаной куртке, одетой прямо на голое тело и едва прикрывающей грудь, и лакированных ботфортах на шпильке. Образ был дополнен пышной причёской с кудрями.

Поклонники телеведущей приняли её образ с восторгом. В комментариях они сообщили, что Малиновская шикарно выглядит и, по всей видимости, похудела. В особенности были отмечены её длинные стройные ноги, которые наряд выгодно подчёркивал. Некоторые подписчики сравнили Малиновскую с “девушкой Бонда”.