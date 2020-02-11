Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения “Оскар”.

На красную ковровую дорожку бывшая первая ракетка мира вышла в длинном полупрозрачном желто-зелёном платье от Valentino. На спине платья имеется большой разрез, обнажающий практически всю спину.

Как сообщается, Шарапова каждый год приходит на вечеринку “Оскара” в качестве гостью. В этому году её сопровождал её жених Александр Джилкс, который, к слову, уже много лет дружит с принцем Гарри.

Поклонники пришли в восторг от наряда Марии, отметив, что она способна украсить любое мероприятие. Однако немало людей и раскритиковали её откровенный образ и посоветовали ей сосредоточиться на своих тренировках.