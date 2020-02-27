Житель Липецка убил малолетнюю дочь, а также ранил свою супругу, работающую мировым судьей, и вторую дочку. Затем он свел счеты с жизнью.

В ночь на сегодня, 27 февраля, в правоохранительные органы обратилась 37-летняя женщина, сообщившая, что ее двух дочерей в возрасте 4 и 11 лет серьезно ранили ножом. Нападавшим оказался муж пострадавшей. Приехавшие на место инцидента полицейские обнаружили мертвые тела мужчины и девочки. Раненая женщина и ее старшая дочь были доставлены в больницу.

Согласно предварительным сведениям, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и набросился на членов своей семьи. Потом он попробовал поджечь квартиру, а в конце покончил с собой.