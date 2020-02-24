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Генеральный директор тайваньской корпорации HTC Ив Мэтр сообщил о планах по развитию компании на 2020 год.

В последние несколько лет для компании настали непростые времена, и сейчас они сосредоточились в основном на тайваньском рынке, выпуская достаточно бюджетные смартфоны.

В 2020 основное внимание будет уделено развитию технологии мобильной связи пятого поколения, а также системам виртуальной реальности. Так, ранее появлялись слухи о работе над 5G-смартфоном, и теперь стало известно, что HTC собирается выпустить свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения уже в этом году.

Впрочем, никаких подробностей об устройстве в настоящее время не раскрывается. Однако известно, что компания планирует сотрудничать с Qualcomm, что даёт основания предполагать использование Snapdragon в новых смартфонах.
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