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Несколько дней назад блогер и журналист Василий Уткин заявил, что футболист Александр Кокорин, подписавший контракт с “Зенитом” после выхода из колонии, получает 20 тысяч рублей.

Как было отмечено, Кокорин был готов работать и бесплатно, однако по закону такое осуществить нельзя. Уткин отметил, что информацию о заработке футболиста знает точно.

Спустя некоторое время Кокорин намекнул, что блогер был прав насчёт размера его зарплаты. По его словам, Уткин ему даже немного накинул, таким образом, можно понять, что его зарплата даже меньше 20 тысяч рублей. А точную сумму он не имеет права раскрывать из-за условий трудового соглашения.

В будущем, как сообщается, Кокорин хочет завершить контракт с “Зенитом” и перебраться играть за границу.

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