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Китайское национальное космическое управление на своём официальном сайте опубликовало фото загадочных камней, которое было сделано на обратной стороне Луны.

Сфотографировал камни китайский роботизированный луноход Yutu-2. Как сообщается, на снимках запечатлены каменистые образования, имеющие схожие размеры и форму. Кроме того, они имеют пигментный оттенок, которого на Луне не существует. Таким образом, как предполагают специалисты, камни появились на спутнике Земле вследствие падения метеорита, или, согласно, ещё одной версии, они являются фрагментами базовых пород коры Луны и были вытолкнуты на поверхность во время космического столкновения.

Также по следам эрозии на поверхности камней было доказано, что они образовались относительно недавно.

В настоящее время изучение фотографий продолжается. Отмечается, что они сделаны в высоком качестве, благодаря этому можно узнать немало интересных деталей об обратной стороне Луны.
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