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Инна Федотова, руководительниц подмосковного Министерства жилищной политики, сообщила о том, что в области каждую 5-ю квартиру в новостройках никто не берет.

Согласно словам министра, в текущем году в регионе будет построено 4 200 000 квадратных метров жилой площади, что на 8 процентов меньше, чем за предыдущий год. Она добавила, что причиной этому является тот факт, что в последнее время ежегодно почти 800 000 квадратных метров оказываются никому не нужны.

Глава ведомства также заявила, что в нынешнем году ожидается уменьшение ввода в эксплуатацию частных жилых объектов до 3 200 000 квадратных метров – это на 20 процентов ниже, чем в 2019 году. Она считает, что это связано с «дачной амнистии», из-за которой владельцы регистрируют свои коттеджи по упрощенной системе.

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