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В информационном агентстве «Ведомости», сославшись на собственные источники, сообщили о том, что автомобильные предприятия Sollers и КамАЗ собираются создать альянс.

Согласно словам собеседников издания, схема альянса между производителями легких коммерческих авто и грузовиков будет принята до конца текущего года. Прямо сейчас осуществляется формирование карты будущего объединения. На первой стадии планируется реализовать несколько общих проектов, связанных с выпуском компонентов для машин, созданием новейших технологий и переходом на «цифровые рельсы» в сфере маркетинга.

Ожидается, что КамАЗ благодаря союзу с Sollers сможет улучшить свои позиции в сегменте легких коммерческих машин и грузовых авто среднего тоннажа. Его партнер при этом сможет значительно расширить свое присутствие в разных рыночных нишах.

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