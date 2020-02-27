Понтус Эрнтелл, глава российского подразделения IKEA, сообщил о том, что в городе Санкт-Петербург в скором времени будет открыт новый магазин, причем совершенно нового формата.

Согласно его словам, компания подготовила план, в котором указано открытие новой торговой точки, однако он все еще не согласован специалистами. На данный момент IKEA регулярно тестирует новые концепции, к примеру, в столице России открываются дизайнерские студии и магазины городского формата.

В компании уже взялись за набор штата для следующих торговых точек. К примеру, на интернет-портале HeadHunter можно найти вакансию менеджера-стажера, который будет подобран по программе подготовки директоров магазинов.