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Продюсер Игорь Матвиенко в рамках своего большого интервью высказался об Андрее Григорьеве-Апполонове, солисте “Иванушек International”.

Как рассказал Матвиенко, многие звёзды как российского, так и зарубежного шоу-бизнеса свою популярность переносят с трудом и у них появляются проблемы с психикой. Для её поддержания они со временем прибегают к различным психотропным веществам, а также к алкоголю.

По его словам, подобные проблемы возникли и у Григорьева-Апполонова после развода. Уточнять, в чём именно это выражается, Матвиенко не стал, но отметил, что до свадьбы у солиста были такие же проблемы. Таким образом, как он заключил, исполнитель вернулся к своему привычному образу жизни, который он вёл до свадьбы.

Штрафовать же его, как и других звёзд, или применять другие санкции, попросту бесполезно. В заключение Матвиенко отметил, что ему больно смотреть, как Андрей себя убивает.

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