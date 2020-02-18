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В издании Forbes спрогнозировали, что на территории Российской Федерации в скором времени начнется создание новейшего атомного суперавианосца.

По словам авторов материала, на сегодняшний день российский флот имеет на вооружении только авианесущий крейсер, водоизмещение которого составляет всего 60 000 тонн, поэтому он не может на равных соперничать с американскими авианосцами. К тому же он представлен только в единственном экземпляре, что не позволяет российскому командованию разнообразить свою тактику. В результате специалисты подготовили два проекта суперавианосца.

К первому относится «Шторм», длина которого составляет 330 метров, а водоизмещение достигает 90 000 тонн. Его палуба оборудована двумя островными надстройками, из-за чего внешне он похож на британское судно «Королева Елизавета». Второй проект – это «Ламантин», с которым ранее уже успел ознакомиться Владимир Путин при посещении Севастополя. Пока неясно, какой именно авианосец построит Россия, однако при любом выборе строительство корабля может занять как минимум 10 лет.

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