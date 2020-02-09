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Фокси Менагери, модель из Соединенных Штатов, рассказала, что ей стало трудно передвигаться из-за огромной груди размера ZZ.

Жительница США отметила, что планирует продолжать посещать пластического хирурга, пока не добьется получения идеальной фигуры. В будущем она собирается установить грудные импланты объемом 7 тысяч куб. см. Модель отметила, что чувствует себя хорошо, а после каждой операции она не может не нарадоваться своей измененной внешности. Однако у нее возникли проблемы с перемещением, к примеру, ей приходится крепко держаться за периллы лестниц, чтобы не упасть.

В молодости 42-летняя модель была скромной и робкой барышней, а свою первую операцию она сделала, после того как разошлась с мужем. Каждое преображение делает ее еще более уверенной в себе. Но теперь Менагери испытывает сложности даже с тем, чтобы просто надеть туфли, так как не может нормально нагнуться.

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