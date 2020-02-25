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Вчера, 25 февраля, в Башкирии произошла массовая дорожная авария, в которой друг с другом столкнулись около 30 авто. К счастью, в это время рядом проезжала машина скорой помощи.

Данный инцидент случился на автотрассе М-5. Фельдшер попросила водителя скорой остановить машину, а затем начала подходить к каждому автомобилю, попавшему в ДТП, и интересоваться у сидевших в них людей об их состоянии. При необходимости она оказывала им первую помощь.

Высоким профессионализмом медика восхитился Радий Хабиров, руководитель Республики Башкортостан. Во время недавнего совещания он поручил Максиму Забелину, главе Минздрава региона, отыскать женщину и наградить ее.

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