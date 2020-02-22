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Семья убитой женщины из Подольска обратилась за помощью к экстрасенсам – убийство произошло два года назад, а преступник до сих пор не найден.

Тело погибшей женщины было найдено в водах Оки. Как было выявлено в ходе расследования, погибшая ушла из дома и направилась в Серпухов, где около двух недель жила в гостинице. Причиной смерти названо удушение. Зачем она отправилась в город, а также мотивы убийства, выяснить не удалось.

Как считают экстрасенсы, девушка приехала для лечения алкогольной зависимости. Родственники подтвердили, что девушка любила выпить. Предположено, что после посещения Высоцкого монастыря девушка решила отдохнуть у воды возле лодочной, где на неё и набросился неизвестный мужчина, возможно, являющийся наркоманом. Причиной нападения назван обычный грабёж.

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