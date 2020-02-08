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Елизавета Тихонова, эксперт в области кофеварения, сообщила о том, что кофейные зерна не оказывают вредного воздействия на организм человека.

Согласно словам специалиста, на детей кофе действует положительно, но из-за повышенного содержания кофеина в молодом организме могут усиливаться многие процессы. По этой причине ребенку не следует давать данный напиток или нужно ограничить его употребление. Она добавила, что в кофе имеются витамины группы B и микроэлементы, которые не исчезают даже после обжарки.

Для получения еще большего количества энергии из этого напитка следует употреблять его вместе с сахаром и молоком. Тихонова заявила, что действие кофе на организм длится около 8 часов, но в повышенном режиме мозг и сердце работают только 2 часа. Она также сообщила, что кофейные зерна являются некалорийным продуктом, помогающим усвоению витамина С.

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