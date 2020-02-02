Представители управления МВД по Воронежской области сообщили о дорожной аварии в региональной столице, в результате которой были госпитализированы две женщины.

Данный инцидент случился вчера, 1 февраля, в четыре часа дня на улице Волгоградская. Согласно предварительной информации, 68-летний водитель отечественного авто «Лада Гранта» во время поворота налево не уступил дорогу Honda Fit, находившейся под управлением 28-летнего мужчины и ехавшей по встречной полосе.

В результате оба автомобиля врезались друг в друга на большой скорости. Травмы получили две женщины, сидевшие на пассажирских местах обеих машин. Приехавшие на место ДТП медики осмотрели пострадавших и отвезли их в больницу.