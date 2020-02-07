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Работники правоохранительных органов Санкт-Петербурга осуществили задержание дворника, который подозревается в избиении и сексуальных надругательствах над своей сожительницей.

В СМИ сообщают, что вчера, 6 февраля, в полицию Северной столицы России обратилась женщина, сообщившая, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ее и изнасиловал, а затем запер в подвале вместе с малолетней дочкой. Инцидент произошел на Фурштатской улице.

Женщина также вызвала скорую помощь. Ее доставили в местную больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины и сотрясение головного мозга. На данный момент времени правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела в отношении обвиняемого.

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