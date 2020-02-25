В Санкт-Петербурге неизвестные злоумышленники, носившие форму полицейских, ограбили военного пенсионера, забрав у него мобильное устройство и паспорт с деньгами.

Данный инцидент произошел вчера, 24 февраля, на Народной улице в дневное время суток. 49-летний мужчина прогуливался по городу, когда к нему подошли «полицейские». Они отобрали у него паспорт с 8 тысячами рублями и смартфон. Общий размер ущерба составил 40 тысяч рублей. Затем преступники скрылись.

Пенсионер вызвал сотрудников полиции. Он сообщил им, что злоумышленникам на вид было 25-35 лет. Они имели славянскую внешность, а их рост составлял 175-180 сантиметров. Полицейские принялись за поиски грабителей.