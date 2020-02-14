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В Ленобласти в деревне Бегуницы двое неизвестных пытались украсть деньги из банкомата, используя для этого кувалду и газовый резак.

Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что данный инцидент произошел вчера, 13 февраля, в полчетвертого ночи по местному времени. Двое злоумышленников пробрались в ночной магазин и начали крушить банкомат, пытаясь добраться до находящихся в них денег. Для этого они использовали монтировку, кувалду и аппарат для газовой резки.

Однако преступникам так и не удалось украсть деньги. Поняв тщетность своих попыток, они ушли из магазина, сели в черную машину и уехали из населенного пункта. Полицейские добрались до места преступления через 30 минут. В настоящий момент времени они занимаются поисками злоумышленников.

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