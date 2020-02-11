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Рядом с одним из столичных торговых комплексов неизвестный нанес несколько ножевых ранений двум мужчинам, а потом убежал с места преступления.

Представители управления МВД по Москве отметили, что инцидент произошел в понедельник, 10 февраля, примерно в 21:00 неподалеку от входа в ТЦ «Крестовский», расположенный на проспекте Мира. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

Свидетели случившегося отмечают, что один из мужчин взял в руки нож и ударил им своих собеседников. В результате обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. В настоящее время правоохранители пытаются найти преступника, устроившего поножовщину.

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