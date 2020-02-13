Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в купальнике, сделанной на роскошной яхте.

Как отмечается, Софья живёт за границей, и довольно часто отдыхает, проводя своё время на дорогих курортах и развлекаясь на яхтах. На этот раз её “поймали” в кадр в слитном купальнике.

Несмотря на то, что многие подписчики девушки восхитились её фигурой и написали ей множество разнообразных комплиментов, некоторые всё же отметили её несовершенства – объёмные бёдра и небольшой животик. Купальник скрывает некоторые из них, но не полностью.

Ранее, как сообщается, Софья сильно комплексовала из-за критики в своё адрес, и из-за этого заблокировала хейтеров, а также начала переживать ещё сильнее. Она признавала, что никогда не имела модельных параметров и имеет некоторые проблемы со здоровьем, но собиралась это исправить.