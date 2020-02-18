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В отношении младшей дочери Сергея Суковатого, бывшего руководителя хабаровского управления транспорта, и ее супруга возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в педофилии.

В СМИ сообщают, что супружеская пара сексуально надругалась над малолетним ребенком. Согласно предварительным сведениям, жертве насилия на момент противоправных действий был всего один год. На данный момент оба подозреваемых находятся под домашним арестом, а их 3-летнюю дочь изъяли из семьи.

Отмечается, что первоначально дочь экс-чиновника вызвали на допрос по делу ее отца, которого подозревают в получении крупной взятки. Он был задержан в Благовещенске и посажен в СИЗО. Однако во время обысков, проведенных в квартире женщины, были найдены записи с детской порнографией.

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