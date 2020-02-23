Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу на чемпионате Лиги боевого самбо в Сочи рассказал о видах спорта, которыми занимается Владимир Путин.

Так, физическая нагрузка стоит в списке ежедневных задач президента. Среди его увлечений хоккей, “общий фитнес” и плавание. Кроме того, он продолжает заниматься самбо, но, как считает Песков, у российского президента не получается уделять этому достаточно времени, в том числе и из-за того, что сейчас он также увлёкся хоккеем и уделяет много времени именно ему.

Тем не менее, Василий Шестаков – президент Международной федерации самбо, – уверен, что Владимир Путин и сейчас станет серьёзным противником в этом виде спорта, тем более что он владеет разнообразной техникой и “бросается в обе стороны”.