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Айтор Санчес, диетолог из Испании, назвал основной симптом жировой болезни печени, по которому можно определить эту болезнь на ранней стадии и быстро вылечить ее.

Согласно словам врача, речь идет о вздутии живота. Поэтому после обнаружения данного симптома следует сразу же обратиться к врачу. Если вовремя не вылечить данное заболевание, то оно может привести к циррозу или фиброзу. Что касается основных факторов риска этого недуга, то к ним можно отнести повышенное содержание холестерина в крови и ожирение.

Для профилактики данного заболевания следует вести здоровый образ жизни, то есть много двигаться и употреблять здоровую пищу. Если жировая болезнь была обнаружена на раннем этапе, то нужно просто отказаться от употребления выпечки и десертов, а также перейти на полезные масла.

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