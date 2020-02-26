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Маргарита Королева, российский диетолог, рассказала о том, какой завтрак можно считать правильным и здоровым.

Первым делом врач отметила, что после подъема с постели человеку в течение часа необходимо обязательно позавтракать. Причем завтрак должен оказаться плотным, чтобы организм смог выполнить все нужные жизненные программы. Королева заявила, что это один из факторов долголетия.

Согласно словам эксперта, после завершения завтрака происходит регулирование уровня инсулина, то есть употребление пищи в утренние часы служит профилактикой образования инсулинорезистентности и иных проблем с метаболизмом.

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