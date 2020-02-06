В Забайкалье в населенном пункте Верх-Усугли двухлетняя девочка задохнулась от выхлопных газов, находясь в отцовском гараже.

По словам следователей, данный инцидент произошел вчера, 5 февраля, во время прогревания автомобиля тридцатилетним местным жителем. Мужчина решил взять с собой маленького ребенка, посадив его в машину. Так как температура воздуха на улице опустилась до минус 40 градусов, отец малышки закрыл двери гаража.

Вскоре выхлопные газы усыпили забайкальца. Его разбудил звонок смартфона. Проснувшись, мужчина схватил дочку и вышел на улицу, но к тому времени она уже была мертва. Самого отца отправили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.