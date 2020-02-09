Дана Борисова, российская ведущая, считает, что Владимир Машков, известный актер и режиссер, является красивейшим мужчиной, живущим на территории РФ.

Кроме артиста знаменитость отнесла к привлекательным россиянам Андрея Малахова. Однако звезда так и не смогла рассказать, что именно она больше всего ценит в мужчинах. Причиной этому Борисова назвала тот факт, что уже длительный период времени не имеет никаких отношений с противоположным полом.

По словам телеведущей, она старается ни дружить, ни встречаться с мужчинами, так как на ее пути очень редко встречаются по-настоящему хорошие кавалеры. Однако Борисова отметила, что ее избранник обязательно должен быть открытым и искренним человеком.