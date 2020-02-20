Хайден Панеттьери, бывшая невестка Владимира Кличко, украинского боксера, рассказала о том, что 14 февраля ее вновь избил бойфренд Брайан Хикерсон.

Около года назад американская исполнительница уже жаловалась на то, что актер избил ее, сломав нос и оставив несколько ушибов на теле. Затем она простила мужчину, не став давать показания против него, поэтому Хикерсона не стали наказывать. Звезды даже помирились и вновь начали жить вместе.

Однако в День Святого Валентина между артистами снова возник конфликт, во время которого Хикерсон избил Панеттьери кулаками и швырнул ее об стену. Мужчину арестовали и вскоре ему предъявят обвинение. Судьба актера напрямую зависит от того, решит ли певица вновь простить его.