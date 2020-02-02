Бывший муж Пелагеи Иван Телегин перестал скрывать отношения с любовницей

Расставание хоккеиста Ивана Телегина с певицей Пелагеей стало для поклонников большой неожиданностью, тем более что расстались они мирно, и без объяснения причины.

Однако практически сразу появились слухи, что дело в любовнице Телегина, в роли которой, в том числе, назвали и Марию Гончар, являющуюся владелицей туристической фирмы. Знакомство между ними произошло на отдыхе в Мюнхене. При этом, Пелагея и Мария знакомы друг с другом, и последняя даже выкладывала в Instagram совместные снимки, которые позднее были удалены.

Недавно Телегин перестал скрывать отношения с Гончар и их даже поймали в одном из развлекательных заведений. Пара стояла, обнявшись, а рядом с ними находились друзья хоккеиста. Таким образом, для них имя новой возлюбленной Телегина секретом не являлось.