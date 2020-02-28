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Красавицам из театра моды «Образ», расположенного в Брянске, удалось покорить жюри популярного конкурса красоты Top Teen Model International 2020, состоявшегося в Испании.

Моделям из Брянска удалось занять различные призовые места в этом престижном соревновании. К примеру, Анастасия Александрова стала победительницей Гран-при, а 1-й вице-мисс выбрали Елизавету Ермакову. Их соотечественница Ирина Зевакина оказалась 2-й вице-мисс. Зрители при этом отдали свои голоса еще одной россиянке – Миладе Шапотько.

Главным вознаграждением для красавиц стали контракты с различными модными брендами, реализующими свою продукцию во многих странах мира. По словам организаторов мероприятия, российская команда смогла продемонстрировать невероятный уровень мастерства.

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