Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде UFC Fight Night 167

В Рио-Ранчо США состоялся вечер боёв без правил UFC Fight Night 167. В числе прочих в битве тяжеловесов сразились польский боец Ян Блахович и американский Кори Андерсон.

Как сообщается, изначально именно Андерсон являлся фаворитом поединка. Накануне боя он был на пятой строчке рейтинга, в то время как Блахович – на шестой. Поединок между ними начался осторожно, Блахович старался отдать всю инициативу в бою своему сопернику.

В итоге, это дало свои результаты – на 4-й минуте Андерсон пропустил удар и рухнул. Победа нокаутом была присуждено Блаховичу.

Отмечается, что бойцы уже встречались четыре года назад, на тот момент Андерсон вышел победителем. Сейчас же, благодаря своему реваншу, Блахович входит в число претендентов на бой с Джоном Джонсом, обладателем чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе.