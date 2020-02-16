Блахович нокаутировал Андерсона в первом раунде UFC Fight Night 167

В Рио-Ранчо США состоялся вечер боёв без правил UFC Fight Night 167. В числе прочих в битве тяжеловесов сразились польский боец Ян Блахович и американский Кори Андерсон.
Как сообщается, изначально именно Андерсон являлся фаворитом поединка. Накануне боя он был на пятой строчке рейтинга, в то время как Блахович – на шестой. Поединок между ними начался осторожно, Блахович старался отдать всю инициативу в бою своему сопернику.
В итоге, это дало свои результаты – на 4-й минуте Андерсон пропустил удар и рухнул. Победа нокаутом была присуждено Блаховичу.
Отмечается, что бойцы уже встречались четыре года назад, на тот момент Андерсон вышел победителем. Сейчас же, благодаря своему реваншу, Блахович входит в число претендентов на бой с Джоном Джонсом, обладателем чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе.
Jan Blachowicz finishes Corey Anderson in the first round via KO.— Ta1jaN (@Ta1jaNx) February 16, 2020
Blachowicz called for a title shot next with (LHW Champ) Jon Jones sitting ringside. pic.twitter.com/Bg8LNyj26y