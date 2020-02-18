Очень часто среди автовладельцев используется такой термин, как «дефлектор». Взаимозаменяемое понятие «ветровик», подразумевает специальный тюнинговый элемент, который крепится для улучшения аэродинамических свойств транспортного средства.

Но это не единственная функция автоаксессуара, так как он способен обеспечивать дополнительную защиту кузова и придавать большей эстетичности любой машине.

Основные понятия и функции

Ветровики могут устанавливаться на боковые двери или на кромку капотной крышки. Также производители выпускают подобные аксессуары для фар, лобового и заднего стекла, люка на крыше. Все они предназначены для отведения воздушных потоков с частицами загрязнений и песка для предотвращения повреждения машины.

Например, дефлектор капота на Ниссан (или «мухобойка») крепится на самой кромке капотной крышки. Он защищает её переднюю часть от загрязнений, царапин и вмятин, которые могут появляться на поверхности из-за камней, гравия, песка, комков снега и прочего дорожного мусора, вылетающего из-под колес следующего впереди транспорта.

В то же время автодефлекторы лобового стекла способны предотвращать попадание мусора и влаги внутрь машины. Они бывают двух типов: те, которые крепятся на боковых стойках и те, которые монтируются над передним стеклом обозрения. Основной функцией и тех, и других, является перенаправление на крышу потоков воды, чтобы избежать промокания и загрязнения салона. Схожую роль выполняют автодефлекторы боковых стекол, фар, люка.

Нюансы, о которых стоит знать

Как можно понять, «ветровики» и «мухобойки» — это очень важные элементы тюнинга. Тем, кто пожелает приобрести подобные приспособления, важно знать их особенности и параметры выбора.

Автодефлекторы бывают:

универсальные – могут монтироваться на любую марку транспортного средства; оригинальные – модельные, т. е. в точности соответствующие каждой конкретной модели автомобиля.

Первые более популярны в силу своей дешевизны. Но они не способны полноценно выполнять свою роль, так как их приходится подгонять вручную под форму капотной крышки. В результате оборудование в процессе эксплуатации пребывает в постоянном напряжении и сможет повредиться в случае даже малейшего механического воздействия.

В отличие от них, оригинальные дефлекторы капота на Ниссан или ветровики боковых окон на шевроле, изготавливаются с учетом геометрии кузова. Это обеспечивает их плотное прилегание, а значит, и надежную, долговечную защиту вашего автомобиля.