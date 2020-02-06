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Анна Хилькевич, актриса из РФ, поразила фанатов невероятной длиной своих ног. Соответствующее фото появилось на страничке знаменитости в соцсети «Инстаграм».

На опубликованной фотографии телезвезда весело катается на качелях, находясь на курорте в Таиланде. Однако кадр получился не совсем удачный, так как камера исказила пропорции тела девушки, из-за чего ее стопы кажутся поистине огромными. В комментариях к посту артистка в шутку сообщила, что носит обувь 48,5 размера.

Пользователей позабавила данная фотография, которая всего за сутки набрала более 80 тысяч отметок «нравится». Однако некоторые комментаторы уличили Хилькевич во лжи. Дело в том, что она сообщила в подписи, что ее рост составляет 160 сантиметров, хотя в действительности он не превышает 158 сантиметров.

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