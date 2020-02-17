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Певица Ани Лорак в своей новой публикации в Instagram задалась философским вопросом о выборе стороны.

На опубликованном фото певица предстала частично в тени – половина лица у неё была освещена, другая нет. Образ на снимке у Ани Лорак достаточно скромный – чёрный топ с декольте и светлый пиджак поверху. В подписи к снимку она сообщает, что есть только один вопрос, и спрашивает у подписчиков, на какой стороне они играют.

В комментариях подписчики отметили, что певица задала довольно важный вопрос, так как многие порой бывают на двух сторонах одновременно. Саму же Лорак они отнесли к светлой стороне из-за того, что в ней много света, тепла, женственности и красоты.

Не обошлось и без юмора – один из подписчиков сообщил, что он “на стороне левой палочки твикс”.

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