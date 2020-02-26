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Анастасия Решетова в Instagram вспомнила, как выглядела за день до рождения сына Ратмира, опубликовав несколько фотографий.

На старом фото Анастасия находится на больничной кровати в роддоме, облачённая в белый халат. Комментируя снимок, Анастасия заметила, что она не может поверить, что в тот момент она была такой пузатой и её мечтой было родить как можно скорее.

Для сравнения, Решетова также выложила фотографию, снятую недавно, показав на ней свою заметно похудевшую фигуру в обтягивающих джинсах. В подписи она сообщила, что выглядит сейчас так, словно и не была беременна.

Так быстро вернуться в форму Решетова смогла благодаря тому, что сразу же после рождения сына вернулась к активным тренировкам и соблюдению правильного питания. Впрочем, из-за возникших проблем с грудным молоком ей пришлось прекратить силовые нагрузки.

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